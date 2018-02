Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista Samir Nasri suspenso seis meses por doping

Jogador do Sevilha foi considerado culpado depois de ter recebido um tratamento vitamínico intravenoso na Drip Doctors, em Los Angeles.

27.02.18

O francês Samir Nasri vai foi suspenso esta terça-feira por seis meses, por violação dos regulamentos antidoping da UEFA, anunciou o organismo que rege o futebol europeu.



O antigo jogador do Sevilha foi considerado culpado depois de ter recebido um tratamento vitamínico intravenoso na Drip Doctors, em Los Angeles, que incluía as vitaminas C e B, lisina e zinco, combinadas com nutrientes formulados especificamente para combater superinsectos e vírus comuns.



Após investigar o caso, o comité disciplinar da UEFA decidiu suspender Nasri por seis meses por desrespeitar o código da Agência Mundial Antidopagem (AMA).



O jogador francês de 30 anos está atualmente sem clube depois de ter rescindido com os turcos do Antalyaspor.