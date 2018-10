Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Melhor jogadora de sempre comenta final Portugal – Japão na CMTV

Antiga capitã da seleção portuguesa marcou mais de 500 golos em competições oficiais.

17:16

Rita Martins, que foi considerada a jogadora de futsal do século na gala de celebração do centenário da Federação Portuguesa de Futebol, vai comentar em direto esta noite na CMTV a final de futsal feminino nos Jogos Olímpicos da Juventude.



A antiga capitã da seleção portuguesa marcou mais de 500 golos em competições oficiais, repartidos entre a equipa das quinas e os clubes que representou, com destaque para o Benfica, emblema que representou durante 11 temporadas e onde terminou a carreira.



Conhecida pelas proezas em campo, os "golaços" de Rita Martins correram mundo e no Youtube contam com milhões de visualizações. A atleta terminou a carreira em 2015. Na altura, Ricardinho, o melhor jogador de futsal do mundo, fez questão de dar os parabéns a Rita Martins pela extraordinária carreira.



O 'mágico' disse mesmo: "ela não é o Ricardinho do futsal feminino. Sou eu a Rita Martins do futsal masculino".



A CMTV vai transmitir às 22h00 a final de futsal feminino nos Jogos Olímpicos da Juventude. A Seleção portuguesa de sub-19 venceu a congénere boliviana por 16-2 e vai disputar a medalha de ouro com o Japão.