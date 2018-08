Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futuro de José Mourinho em risco

Derrota no próximo jogo pode implicar a saída do Manchester United.

Por Mário Pereira | 08:47

O lugar de José Mourinho como treinador do Manchester United está em risco. A derrota humilhante (0- -3) em casa com o Tottenham (segundo desaire consecutivo com apenas três jornadas da Premier League realizadas) fez levantar um coro de críticas que poderá provocar a queda do técnico português de 55 anos.



Já estão inclusivamente a ser apontados nomes para a sucessão, num cenário de despedimento, com Zinedine Zidane (ex-Real Madrid) e António Conte (ex-Chelsea) a encabeçarem a lista de potenciais substitutos.



Os responsáveis dos 'Red Devils', para já, optam pela manutenção de Mourinho. Fontes próximas da direção do clube garantem que o lugar está assegurado até ao próximo jogo, que terá lugar no terreno do Burnley no próximo domingo.



Nova derrota, contudo, dificilmente será tolerada. Esse será um jogo-chave, até porque a seguir o campeonato pára, devido a compromissos de seleções, e as pausas competitivas são normalmente vistas como um momento adequado para fazer mudanças técnicas, de forma a garantir alguns dias de trabalho sem a pressão do encontro seguinte a quem chega.



PORMENORES

Técnico pede respeito

José Mourinho pediu respeito após a derrota com o Tottenham. "Já ganhei mais Ligas inglesas sozinho do que todos os outros 19 técnicos juntos. Três para mim, duas para eles [Guardiola e Pellegrini têm um título cada, pelo Man. City]. Respeito, muito respeito", disse, visivelmente irritado.



Relação conturbada

As relações entre José Mourinho e os responsáveis do clube são tensas desde há algum tempo, com o treinador a reclamar reforços antes do fecho do mercado e os dirigentes a negarem-lhe as pretensões.