Futuro de Rui Costa no Benfica nas mãos de Jorge Jesus

O futuro de Rui Costa no Benfica e a possibilidade de se legitimar na presidência do clube, através de eleições que o próprio já propôs, estão nas mãos de Jorge Jesus e nos pés da equipa de futebol. O atual líder das águas, sabe o, tem a noção exata do quanto o ensejo de ganhar o ato eleitoral previsto para o final do ano está umbilicalmente ligado ao sucesso desportivo. Por isso, os próximos meses serão determinantes.Rui Costa, tal como ojá noticiou, tem apoio dos vice-presidentes da direção para avançar como cabeça de lista às próximas eleições. Com um programa próprio e, segundo apurámos, com algumas linhas programáticas que, de alguma forma, criem uma ideia de rutura com o postulado de Luís Filipe Vieira. Ou, pelo menos, que não expressem um sentimento de continuidade. Mas a principal bandeira eleitoral de Rui Costa, chamemos-lhe assim, será o sucesso da equipa de futebol. E, por isso, tudo irá fazer para que Jorge Jesus tenha meios para garantir vitórias.