Gabinete da PGR diz que Vieira não é arguido

Notícia do CM baseia-se numa certidão que foi enviada para o processo e-Toupeira.

13:51

O Gabinete da Procuradoria Geral da República garantiu esta terça-feira que há apenas um arguido no caso dos emails, e que nenhum dos nomes é o referido na notícia do Correio da Manhã noticiou hoje que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é arguido, há quase um ano, no processo dos emails.A notícia dobaseia-se numa certidão que foi enviada para o processo e-Toupeira, que agora vai chegar à fase de instrução. Nesse documento, a apreensão dos telemóveis e Ipads de Luís Filipe Vieira é referida como tendo sido feita no âmbito da sua constituição como arguido (pode consultar o documento em anexo).já questionou formalmente a PGR sobre a razão para este desmentido, quando tal informação consta de um processo público."A Procuradoria-Geral da República (PGR) negou esta terça-feira, em comunicado, que o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, seja arguido no chamado caso dos emails, em que se investigam crimes de corrupção desportiva, como hoje foi avançado no Correio da Manhã.

"Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, alínea b) do Código de Processo Penal, e na sequência de notícia vinda a público relacionada com o designado "processos dos emails", esclarece-se: Neste momento, o referido inquérito tem um arguido constituído, não sendo nenhuma das pessoas mencionadas na notícia", esclarece a PGR."