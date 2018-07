Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gabriel ameaça permanência de Pizzi no Benfica

Possível chegada do brasileiro poderá levar SAD a vender o internacional português. Jogador dos espanhóis do Leganés força saída.

Por António M. Pereira | 01:30

A provável contratação de Gabriel ao Leganés pode levar à venda de Pizzi por parte do Benfica, até fecho do mercado, apurou o CM.



As águias estão a fazer um enorme esforço para garantir o brasileiro e a sua chegada retira espaço ao internacional português que é visto pela direção encarnada como um jogador a vender se surgir uma proposta interessante para todas as partes. Pizzi (28 anos) já disse que se sente bem na Luz, mas a última temporada –abaixo do que fez em 2016/2017 – poderá levar a equacionar a um possível negócio, desde que Gabriel (24 anos) fique assegurado.



Esta sexta-feira, o jogador recusou treinar no seu clube. Algo que foi entendido como forma de pressão para que o Leganés aceite a proposta do Benfica que ronda os sete milhões de euros (Espanhóis exigem 12 milhões). Gabriel chegou a ser afastado pelo técnico Manuel Pellegrini depois de uma discussão acesa.



Certo é que para a posição 8 o Benfica, nesta altura, conta apenas com Pizzi, Zivkovic e o jovem Gedson (tem-se revelado na pré-época, mas não deve ser aposta para já). Krovinovic ainda está num longo processo de recuperação a uma intervenção cirúrgica ao joelho direito e só deve regressar em pleno no final do mês de setembro.



Teste este sábado com o Sevilha em Zurique

O Benfica tem este sábado o teste mais difícil da pré-temporada até ao momento. O adversário é o Sevilha e o jogo vai realizar-se em Zurique (17h00). A comitiva viajou ontem de Inglaterra (onde esteve em estágio) para Suíça. Depois do encontro, a equipa regressa a Lisboa para depois rumar aos EUA.



"A escolha é do treinador"

"Tenho trabalhado e dado o meu melhor para ficar no plantel, mas a escolha é do treinador. Mas todos queremos o nosso lugar aqui. É um objetivo jogar a Liga dos Campeões", disse esta sexta-feira o jovem médio Gedson antes da viagem para a Suíça.