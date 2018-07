Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gabriel Appelt quer jogar no Benfica

Encarnados ofereceram 7 milhões aos espanhóis do Leganés, que querem 12 milhões pelo médio brasileiro.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

Gabriel Appelt já decidiu que quer jogar no Benfica na próxima temporada. O médio do Leganés está inclusive a tentar sensibilizar a direção espanhola para que aceite a proposta encarnada, apurou o CM.



O brasileiro de 24 anos é há muito seguido pelos encarnados que já efetuaram uma proposta a rondar os sete milhões. Contudo o Leganés quer um valor a rondar os 12 milhões. Da Rússia (CSKA) já surgiu uma proposta perto desse valor. Contudo, Gabriel quer mesmo representar as águias. O Benfica está num compasso de espera, mas deve apresentar nas próximas horas uma proposta acima dos sete milhões. Poderá ainda incluir no negócio um ou dois jogadores (o holandês Ola John, que ontem foi dispensado do estágio das águias em Inglaterra, é um dos nomes falados).



O negócio ainda está longe da conclusão mas a presidente do Leganés, Victoria Palomo, admitiu uma proposta das águias. Também Real Sociedad, Bétis, Newcastle, West Ham e Bolonha têm revelado interesse no atleta que tem nacionalidade portuguesa. Também o Sporting terá nos últimos dias sondado o Leganés para aferir da possibilidade do médio se transferir para Alvalade.



Gabriel Appelt veio para a Europa muito novo para Itália, onde jogou nas camadas jovens da Juventus. Como sénior representou o Spezia, Pescara e Livorno antes de rumar até Espanha para jogar no Leganés. Logo na primeira temporada realizou 40 jogos tendo apontado 8 golos.



Trata-se de um médio-esquerdo com muita presença física (1,87 m, 80 kg) e que aparece com muita frequência em zonas de finalização.