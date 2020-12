Gabriel esteve em contacto com casos positivo de Covid-19 e desfalca Arsenal por três jogos

O defesa central Gabriel está em isolamento por ter estado em contacto com alguém infetado com o novo corona vírus, desfalcando o Arsenal, da Liga inglesa de futbeol, no jogo deste sábado com o Chelsea.

O atleta 'canarinho' de 23 anos já está a cumprir com o protocolo da Premier League, pelo que vai falhar e jogo de hoje e mais dois jogos dos 'gunners'.

Já os compatriotas David Luiz e Willian também não estão a defrontar a sua antiga equipa, uma vez que estão doentes: ambos testaram negativo à covid-19, porém outros problemas de saúde afasta-os do embate com os 'blues'.

O Arsenal, 15.º do campeonato, é adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, jogando na Luz em 18 de fevereiro e em Londres em 25.