Gabriel Medina falha primeiras etapas de Mundial de surf para cuidar da saúde mental

O campeão do mundo de surf, o brasileiro Gabriel Medina, reconheceu hoje que precisa cuidar da sua saúde mental, motivo pelo que vai parar e falhar as primeiras etapas da Liga Mundial, que arranca no sábado no Havai.

"Reconhecer e admitir que não estou bem está a ser um processo muito difícil e optar por tirar um tempo para cuidar de mim foi, talvez, a decisão mais difícil que tomei na minha vida", admitiu nas redes sociais.

O surfista de 28 anos explicou que 2021 foi um "ano incrível", por se ter convertido tricampeão mundial, depois de ter sido o mais forte do ASP World Tour em 2014 e 2018, facto que ajudou a uma "montanha russa de emoções dentro e fora de água", que, segundo diz, afetou a sua "saúde mental e física".