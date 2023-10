Gala de patinagem artística da academia de Coimbra projeta modalidade adormecida

A I Gala de Patinagem Artística da Associação Académica de Coimbra (AAC), prevista para dia 28, pretende projetar uma modalidade que esteve adormecida na cidade até 2017 e que envolve atualmente cerca de 80 atletas.

"A gala tem como objetivo máximo divulgar a modalidade e ao mesmo tempo fazer uma festa que não será só desportiva, porque o nosso intuito é chamar à atenção para a patinagem e agregar esta modalidade como uma mistura de arte, música e desporto", disse à agência Lusa a coordenadora Cláudia Martins.

O evento, que terá lugar no pavilhão Jorge Anjinho, na cidade de Coimbra, vai ter como convidados especiais os irmãos Ana e Pedro Walgode, vice-campeões do mundo de patinagem artística em 2019.



Segundo Cláudia Martins, a iniciativa conta também com 12 clubes convidados, de Coimbra e dos distritos da Guarda e de Leiria, passando pelos concelhos mais próximos, como Cantanhede e Mira.



"São clubes que já têm alguma tradição na patinagem, com mais experiência do que a nossa secção e que também nos honram com a sua participação, de forma a tornar este espetáculo mais rico e mais apelativo, não só para os amantes desta disciplina, mas também para o público em geral", frisou.



Com 80 atletas, entre hóquei em patins e patinagem artística, a secção de patinagem AAC conta com 25 praticantes no nível pré-competição.