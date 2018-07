Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turquia seduz Aboubakar

Avançado camaronês de 26 anos está blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Ofuturo de Vincent Aboubakar deve passar pela Turquia. Depois do Besiktas é a vez do Galatasaray mostrar interesse no avançado do FC Porto, cuja cláusula é de 50 milhões de euros. Contudo os dragões estão dispostos a vender por metade do preço.



O camaronês de 26 anos renovou com o FC Porto na temporada passada, até 2021, mas parece não fazer parte dos planos de Sérgio Conceição para 2018/19. Com 26 golos em 43 jogos, Aboubakar tem nas últimas semanas apontado a abandonar o Dragão.



Neste mercado de transferências, a SAD já encaixou 58 milhões de euros com as saídas de Ricardo Pereira (Leicester), Diogo Dalot (Man. United), Boly, (Wolverhampton) e Suk (Troyes).



Aboubakar chegou ao FC Porto proveniente do Lorient, em 2014, por uma verba de 11,20 milhões de euros, e marcou um total de 52 golos na passagem pelos dragões, tendo sido uma das peças fundamentais para a conquista do 28.º campeonato.



O Galatasaray poderá ser agora o destino definitivo do camaronês.



Casillas queixa-se da pré-época

"Estou naquele momento da pré-temporada em que a cabeça puxa para fazer exercício, mas o corpo não responde à chamada", escreveu Iker Casillas nas redes sociais. O FC Porto regressou ao trabalho na segunda-feira, com o veterano jogador, de 37 anos, a apresentar-se ao serviço, depois de ter renovado por uma época o vínculo que o liga aos dragões.



Dupla de centrais a caminho no Dragão

Mbemba (Newcastle) e Raúl Silva (Sp. Braga) já não fogem ao FC Porto. A dupla de centrais deve assinar nos próximos dias e integrar de imediato os treinos às ordens de Sérgio Conceição. Os dragões devem desembolsar cerca de 15 milhões de euros para garantirem a dupla.