Cristiano Ronaldo está de saída do Manchester United. Segundo o portal turco ‘Fotomac’, o Galatasaray é uma das equipas interessadas no internacional português.



Dada a atual situação do avançado no Man. United, o clube turco acredita que poderá contratá-lo já em janeiro. O presidente do Galatasaray já terá, inclusive, manifestado a intenção de se reunir com Jorge Mendes, empresário de CR7.









Ver comentários