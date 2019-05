"Ganhámos o título com todo o mérito": André Almeida sobre a conquista do campeonato

"Nós acreditámos sempre muito no nosso valor e no nosso trabalho e foi nas alturas de maior dificuldade que demos as melhores respostas", foi assim que André Almeida descreveu a época do Benfica que culminou este sábado na conquista do 37.º campeonato.O defesa-direito do Benfica sublinha que a conquista do título foi indiscutível e recorda que as águias fizeram uma segunda volta quase perfeita."Ganhámos o título com todo o mérito", atirou André Almeida em declarações àO jogador dos encarnados aproveitou ainda para felicitar Rui Vitória pela conquista do campeonato na Arábia Saúdita, recordando a passagem do técnico no comando das águias.