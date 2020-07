"Ganhar a um rival não pode ser a consolação de época do Sporting": Rúben Amorim sobre jogo frente ao FC Porto

O Sporting defronta esta quarta-feira (21h30) o FC Porto com a hipótese de adiar o título dos dragões - isto se os azuis e brancos não entrarem em campo já campeões caso o Benfica não vença hoje. No entanto, Rúben Amorim considera que um triunfo dos leões não salva a temporada."Queremos sempre melhorar mas no Sporting não podemos ter a consolação de uma época em ganhar ao rival. Estamos aqui para ganhar, não é consolação nenhuma. Mais do que vencer é ver o comportamento da equipa, perceber em que ponto estão os nossos jogadores", disse o treinador leonino na conferência de antevisão ao clássico.Rúben Amorim voltou a salientar o seu desejo de que o FC Porto não entre no Dragão já com o título matematicamente assegurado, de forma a observar o comportamento da sua equipa num ambiente mais 'apertado': "se não for campeão, o jogo terá um fator extra, que será bom para a nossa equipa. (...) Se o FC Porto for já campeão pode haver um maior libertar de pressão para amanhã, mas também os jogadores podem sentir-se mais soltos. Por mim que o FC Porto não seja campeão hoje, pois foco-me no crescimento da minha equipa. Quero que amanhã estejam em campo todos os fatores."Questionado sobre se o clássico de amanhã pode dar pistas relativamente à candidatura do Sporting ao título da próxima temporada, o técnico lembra que há muitos outros fatores em jogo. "Todos os jogos são importantes e este é um teste forte para esta equipa. É contra um conjunto forte e os nossos jovens que não jogaram ainda contra os outros grandes vão ter dificuldades que não tiveram até aqui. Mas testes há todos os dias. A preocupação é que se jogue bem, que se mantenham as ideias e se defronte o FC Porto de olhos nos olhos."