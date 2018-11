Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ganhar na quarta-feira dá 12,2 milhões de euros ao FC Porto

Dragões, contudo, só precisam de empatar com o Schalke 04 para seguir em frente.

Por Filipe António Ferreira | 10:11

Uma vitória no jogo desta quarta-feira com o Schalke 04, no Dragão, garante ao FC Porto mais 12,2 milhões de euros no percurso deste ano na Champions.



Este é o valor que resulta do somatório do prémio de vitória (2,7 milhões de euros), mais o da passagem aos oitavos de final (9,5 milhões). O empate, contudo, basta aos azuis-e-brancos para seguirem em frente. Nesse caso o valor baixa para 10,4 milhões.



Os dragões estão num momento ímpar de forma, com oito vitórias nos últimos jogos.



Um registo que Sérgio Conceição quer manter. Vencer ou empatar significa seguir em frente na prova milionária mas também satisfazer por completo a direção liderada por Pinto da Costa. O FC Porto já encaixou até ao momento 51,25 milhões.



Com duas jornadas para o final da fase de grupos, o treinador persegue um registo até agora intocável de António Oliveira em 1996/97.



Nesse ano, na Liga dos Campeões e numa equipa onde pontificavam, entre outros, Mário Jardel, Jorge Costa, Zahovic, Drulovic, Domingos Paciência e... Sérgio Conceição, o FC Porto fez 16 pontos na fase de grupos.



Números que podem ser igualados em caso de triunfos sobre o Schalke 04 e o Galatasaray.



PORMENORES

Árbitro romeno

Ovidiu Hategan é o árbitro do FC Porto-Schalke, da quinta jornada da Liga dos Campeões. Será a quinta vez que o romeno arbitra jogos dos dragões.



Novo relvado

O FC Porto vai mudar o relvado do estádio do Dragão no final da época. Conceição tem-se insurgido contra o estado do tapete verde do recinto portista.