Ganhar pelo povo com o foco no capitão Ronaldo

"Eu acho que vamos jogar contra a Holanda, mas sim, posso responder a mais uma pergunta sobre Ronaldo."Fernando Santos ironizou, a dada altura da conferência deste sábado, com a insistência de jornalistas, principalmente holandeses, em relação ao capitão português. Há um claro ‘alerta laranja’ depois dos três golos à Suíça."Surpreendido [com o hat-trick] nunca fico. Fiquei quando foi meu jogador no Sporting. Não o devia ter posto a jogar na inauguração do estádio com o Manchester United, porque ele foi embora para lá", disse Fernando Santos."Não é comum chegar-se nesta forma aos 34 anos e eu penso que ele vai continuar assim mais três ou quatro anos", frisou, já depois de Ronald Koeman, Wijnaldum e Blind terem sido bombardeados com questões relativas a CR7. Todos concordam: é difícil segurar o número 7 português.Fernando Santos já tem no currículo um título europeu, contudo, recusa-se a desvalorizar a eventual conquista deste domingo."Ganhar é sempre importante. Para os jogadores, equipa técnica e federações, mas essencialmente para o povo. Vai ser um jogo tremendo e queremos dar uma grande alegria aos portugueses", sublinhou, vendo no fator casa do Dragão apenas aspetos favoráveis: "Não há pressão em jogadores que disputam campeonatos importantíssimos, a Champions, as fases finais das grandes competições. É sempre positivo e motivador contar com o apoio do público."Numa análise mais pormenorizada, Santos apelida a Holanda de organizada e equilibrada em todos os momentos do encontro, prometendo, apesar disso, uma equipa nacional "com filosofia de ataque".Sobre o onze, porém, poucas pistas. Uma certeza, fácil de adivinhar: Ronaldo joga. E, pelos vistos, assusta o adversário.A PSP tem uma megaoperação montada em torno dos jogos de hoje da Liga das Nações: 2500 agentesna rua (1000 em Guimarães e 1500 no Porto) e 40 elementos do INEM.Além do Estádio do Dragão, onde são esperados 48 mil adeptos, haverá um reforço policial na avenida dos Aliados, que será apenas acessível a adeptos portugueses. "Será apenas possível entrar nos Aliados depois de sujeitos a revista e haverá seis pontos para o efeito.A estação de metro dos Aliados estará fechada todo o dia", explicou o comissário André Rodrigues, da PSP do Porto. O parque de estacionamento da Alfandega é o espaço onde adeptos de todas as nacionalidades podem assistir aos dois jogos.