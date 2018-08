"Ganhei mais campeonatos sozinho do que os outros 19 treinadores juntos", diz Mourinho

Treinador terminou a conferência após a derrota em casa com o Tottenham lembrando o seu currículo em Inglaterra.

23:05

Recorde-se que os dois campeonatos dos outros treinadores foram ganhos por Pep Guardiola (Manchester City) e Manuel Pellegrini (ganhou também no City mas treina agora o West Ham).





José Mourinho terminou a conferência de imprensa após a derrota em casa com o Tottenham lembrando o seu currículo em Inglaterra.O treinador do Manchester United, visivelmente irritado, recordou aos jornalistas que tem mais campeonatos ganhos do que... todos os outros treinadores juntos."Sabem qual foi o resultado? 3-0. 3-0. Sabem o que significa [o número 3]? Três Premierships. Ganhei mais Premierships sozinho do que os outros 19 treinadores juntos. Três para mim e duas para eles. Respeito. Respeito", exigiu, ao mesmo tempo que abandonava a sala de imprensa.