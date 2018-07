Gareth Bale cancela casamento com namorada de infância

Pai da noiva foi condenado por fraude e família está a ser afetada pelo escândalo.

Gareth Bale e a sua namorada de infância, Emma Rhys-Jones, decidiram cancelar o casamento que iam celebrar neste verão num castelo italiano devido a problemas envolvendo o pai da noiva, avança o 'The Sun'.Fonte próxima da família afirma que Emma espera que a relação com o seu pai possa melhorar e o ambiente fique mais calmo antes de casar com o galês do Real Madrid."Está uma grande confusão familiar neste momento, eles querem que as coisas acalmem antes de casarem. Estão bastante apaixonados, mas têm muitos problemas com os quais têm de lidar", revelou fonte ao tablóide britânico.Martin Rhys-Jones, pai da noiva e sogro de Bale, cumpriu pena de prisão por cometer uma fraude internacional de cerca de dois milhões de libras.O nome Rhys-Jones tem sido relacionado ao mundo do crime, devido ao pai de Emma, mas também aos avós, que estiveram envolvidos numa 'confusão' com traficantes de droga após perderam uma pasta com quase um milhão de libras. Também Emma Cummings, a melhor amiga de Emma, foi condenada recentemente a 18 meses de prisão por lavagem de dinheiro.