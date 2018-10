Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gareth Southgate renova com seleção inglesa de futebol até 2022

Seleção inglesa defronta a Croácia no próximo dia 12 de outubro

16:35

O selecionador inglês de futebol, Gareth Southgate, prolongou o seu contrato por mais dois anos e vai liderar a seleção dos 'três leões' até ao final do Mundial2022 no Qatar, anunciou esta quinta-feira a Federação Inglesa (FA).



"Destacou-se pelo seu trabalho e conseguiu fazer com que se acredite numa seleção inglesa de volta aos grandes palcos", referiu o diretor executivo da FA, Martin Glenn, que acrescentou que a renovação do técnico inglês "sempre foi uma prioridade."



O selecionador de 48 anos, que assumiu o cargo em setembro de 2016 após a renúncia de Sam Allardyce, vai assim liderar a seleção inglesa ao Euro2020 e ao Mundial2022, depois do quarto lugar alcançado no Mundial2018 na Rússia.



"Fico muito feliz por ter a oportunidade de dirigir a equipa nacional nas próximas duas grandes competições. Desempenhar este papel é um privilégio e uma honra", afirmou Southgate.



O treinador adjunto Steve Holland renovou igualmente o seu contrato até 2022.



A seleção inglesa defronta a Croácia no próximo dia 12 de outubro, e a Espanha no dia 15, em dois encontros a contar para a Liga das Nações.