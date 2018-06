Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gato adivinho dá palpites para o Mundial

Aquiles é branco e surdo. Sucede ao polvo Paul, do Mundial de 2010.

Por Rogério Chambel | 09:29

Aquiles, um gato branco e surdo, com 4,7 quilos, que vive no Museu Hermitage, em São Petersburgo, vai ser o oráculo do Mundial da Rússia, sucedendo ao famoso polvo Paul, o adivinho do Mundial 2010.



A metodologia é simples: Aquiles vai escolher entre duas taças com comida, nas quais estão colocadas as bandeiras dos países em confronto.



O felino estreou-se no ano passado na Taça das Confederações, e com bons resultados – acertou nos vencedores de três dos quatro jogos disputados em São Petersburgo e foi considerado correto quando não se decidiu pela tigela de comida com as bandeira da Austrália e Camarões (o jogo terminou com um empate).



Aquiles tem uma credencial especial da FIFA, que lhe permite entrar nos estádios.