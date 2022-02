Gaudu vence etapa da Volta ao Algarve em final dramático

O francês David Gaudu (Groupama-FDJ) triunfou, esta quinta-feira à tarde, na 2ª etapa da Volta ao Algarve, na mítica chegada ao Alto da Fóia, e é o novo líder da prova. O trepador beneficiou da queda de Sérgio Higuita (Bora-hansgrohe) e Tobias Foss (Jumbo-Visma), após colidirem no sprint final da tirada.O melhor português foi Ricardo Vilela (W52-FC Porto), que terminou em 12º lugar. O pelotão de 167 corredores partiu da Marina de Albufeira e logo nos quilómetros iniciais um grupo de cinco ciclistas colocou-se em fuga, chegando a ter 3m55s de vantagem para o pelotão. Depois da passagem por Alte, ao quilómetro 57, a Quick-Step de Remco Evenepoel assumiu o pelotão e as diferenças de tempo para os fugitivos foram baixando drasticamente.A 54 quilómetros da meta, uma queda entre vários ciclistas ditou o abandono de Ion Izaguirre (Cofidis) e de Lars van den Berg (Groupama-FDJ). A fuga foi anulada a 29 quilómetros do final e o pelotão ficou cada vez mais reduzido, conseguindo aguentar os ataques feitos no aproximar à meta.Este sábado realiza-se etapa mais longa desta edição da Algarvia: Almodôvar-Faro (211,4 km). A prova, que termina domingo, tem transmissão em direto na