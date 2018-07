Gedson e Ferreyra aprovados no Benfica

Reforços das águias começam a dar nas vistas. Benfica empata com Setúbal e vence Torneio Internacional do Sado.

Por João Pedro Óca | 01:30

No primeiro tempo, o Benfica foi dominador, nem sempre objetivo, mas com doses de intensidade muito aceitáveis para esta fase. O V. Setúbal obrigou os encarnados a jogarem mais rápido e a equipa, embalada por Gedson, conseguiu controlar as operações.



O médio, de 19 anos, encheu o campo e mostrou a Rui Vitória que pode contar com ele... para os jogos a doer. Defende bem, ataca melhor e não tem problemas em assumir o jogo. Lá na frente, Jonas e Ferreyra ainda procuram o melhor entrosamento, mas o argentino mostrou que não precisa de muitas oportunidades para marcar. À primeira, a passe de Pizzi, fez o 1-0.



Na segunda parte, a águia entrou em 4x3x3, e, coincidência ou não, descaracterizou-se. O jogo foi (ainda) mais agressivo, o ritmo caiu a pique e as perdas de bolas sucederam-se. Do pouco futebol evidenciado por ambas as equipas na 2ª parte, nota para alguns bons pormenores de Heri e Chiquinho e de Té, dos sadinos.



O único momento de emoção foi o golo marcado por Vasco Fernandes, em posição irregular, a empatar as contas. As águias venceram o torneio Internacional do Sado pela maior diferença de golos.



Vitória de Setúbal de raça mas sem criatividade

V.Setúbal, treinado por Lito Vidigal, mostrou que é uma equipa aguerrida, mas evidencia dificuldades em criar chances de golo. Com doses de agressividade elevadas, a equipa vive da raça dos jogadores, mas falta qualidade técnica e criatividade.



















Valeu pela primeira parte o segundo jogo particular do Benfica na nova época, diante do V. Setúbal que terminou com um empate (1-1).Em relação ao primeiro jogo, na terça-feira com o Napredak, Rui Vitória fez quatro alterações no onze. Estreou o guarda-redes Vlachodimos, lançou Cervi e apostou na dupla Jonas-Ferreyra. Desta equipa recebeu muito bons sinais; do reforço Ferreyra um golo.