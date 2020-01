Gedson fala em sonho tornado realidade com a transferência para o Tottenham

O futebolista internacional português Gedson Fernandes, emprestado hoje ao Tottenham pelo Benfica, disse ter tornado o "sonho realidade" e que está preparado para um "grande desafio".

"Estou muito feliz de estar aqui hoje -- tornei o meu sonho realidade", começou por dizer o médio, de 21 anos, que promete dar o melhor de si pelo clube londrino, ao qual chega num empréstimo de época e meia.

Gedson, que encontrará nos 'spurs' o treinador português José Mourinho, falou em algumas referências que tem.

"Conheço a equipa, vi alguns jogos, e tenho algumas referências como o Moussa Sissoko. Conheço um pouco do Eric Dier, jogou em Portugal [no Sporting] e o treinador, é um grande treinador", referiu Gedson.

O adjunto João Sacramento e o treinador de guarda-redes Nuno Santos também mereceram uma palavra do médio, familiarizado com o facto de terem estado no Lille, onde Gedson Fernandes tinha informações de outros amigos.

"É um desafio fantástico, que aceitei e tenho que vencer. Quero fazer coisas boas -- vamos ver", acrescentou o futebolista, que, em Londres, encontrará a família, emigrantes que vieram para a capital inglesa à procura de melhores condições.

Um cenário que o médio lembra, referindo que a família nunca teve uma vida brilhante, mas sim dura, e que encontrou trabalho em Inglaterra, contando agora com o apoio deles, uma motivação acrescida para vir para o Tottenham.

"Em Portugal, era difícil encontrar trabalho. Não tiveram uma vida brilhante, mas têm uma boa vida aqui e isso motivou-me ainda mais para estar aqui hoje. Vão ajudar-me a estabelecer-me aqui", acrescentou.

No campo, o jogador está ansioso para mostrar as suas qualidades e 'testar-se' ao nível da Liga inglesa.

"Tenho de me focar no meu trabalho e tentar fazer o meu melhor. Todos os jogadores jovens desejam jogar com o José Mourinho, porque ele é um dos melhores -- e nós queremos estar perto dos melhores, vai ser fantástico trabalhar com ele", disse ainda.

A transferência foi hoje comunicada pelo Tottenham e, depois, pelo Benfica, sem que os clubes revelassem os valores envolvidos no empréstimo de época e meia, com opção de compra.

Gedson Fernandes, de 21 anos, fez toda a sua formação nas 'águias' e chegou à equipa principal na última temporada, sagrando-se campeão nacional.

O português, que vai usar a camisola 30 nos 'spurs', fez 59 encontros oficiais pela equipa principal do Benfica e marcou três golos.