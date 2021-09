Gedson Fernandes não vai deixar o Benfica, apesar do ataque final do Galatasaray (mercado na Turquia só fecha esta quarta-feira).O CM apurou que foi o próprio Rui Costa a dar indicações para a manutenção do médio de 22 anos no plantel às ordens de Jorge Jesus. O presidente das águias acredita que o jogador será importante para a equipa nesta temporada.