Gedson ganha lugar no Benfica para a Champions

Titular nos últimos três jogos particulares, o jovem de 19 anos está bem posicionado para integrar o onze na 3ª pré-eliminatória.

Por João Pedro Óca e António M. Pereira | 22:38

Gedson Fernandes está muito bem posicionado para começar a época a titular no meio-campo do Benfica. A avaliar pelas escolhas de Rui Vitória nos jogos de pré-temporada já realizados e pela resposta positiva que o jovem de 19 anos tem dado espera-se que seja utilizado no onze nos jogos da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



O sorteio, que se realiza esta segunda-feira (11h00), irá colocar no caminho das águias Fenerbahçe (Turquia), Spartak Moscovo (Rússia), Standard Liège (Bélgica) ou o Slavia Praga (República Checa). A primeira mão joga-se a 7 ou 8 de agosto e a segunda mão a 14 de agosto.



É com estes dois duelos importantíssimos em mente que Rui Vitória tem preparado a equipa e as indicações que tem deixado nos últimos três jogos de preparação, nos quais lançou de início a mesma linha defensiva e os mesmos três jogadores no meio-campo, fazem antever as escolhas no jogos a doer.



Gedson foi promovido esta época à equipa principal e tem sido um dos destaques da pré- época. Impressiona a jogar na posição ‘8’ e já parece entrosado com os colegas, nomeadamente com Pizzi, que também se tem exibido a um bom nível. O jovem aproveita a lesão de Krovonivic para se impor e está a ganhar o lugar a Zivkovic.



Gabriel esperado na Luz para assinar

Esta segunda-feira pode ser decisiva no dossiê Gabriel. O médio do Leganés pode assinar com o clube da Luz nas próximas horas, uma vez que as negociações estão bem encaminhadas. A transferência pode ficar fechada por um valor a rondar os 10 milhões . À espera do brasileiro está um contrato de 5 anos.