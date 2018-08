Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gedson já vale 100 milhões para o Benfica

Interesse de vários clubes leva águias a aumentarem a cláusula.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

O Benfica está já a preparar um novo contrato melhorado a Gedson Fernandes com uma cláusula de 100 milhões de euros contra os atuais 60 milhões apurou o CM.



Desta forma a SAD encarnada pretende refrear as inúmeras propostas que têm chegado à Luz pelo médio de apenas 19 que se estreou a marcar pela equipa principal na terça-feira com o Fenerbaçhe para a Champions.



O jogador tinha renovado no início do ano até 2023, mas agora pode ver de novo o seu vínculo revisto e melhorado.



À SAD das águias já chegaram propostas as rondar os 30 milhões de euros mas o jogo na Turquia aumentou ainda mais a cotação do jogador formado no Benfica. O clube considera o jogador intransferível e remete todo e qualquer negócio para a cláusula de 60 milhões de euros.



Contudo o jogador tem um valor de mercado substancialmente inferior, segundo vários empresários contactados pelo CM. Todos eles referem que nesta altura e uma vez que fez apenas três jogos oficiais, Gedson vale entre "20 a 25 milhões de euros".



"O Benfica já conseguiu no passado vender jogadores por 15 milhões de euros que nem sequer chegaram a fazer qualquer jogo pela equipa principal", disse ao CM um desses agentes que preferiu não ser identificado. Outro empresário garante que Gedson já "vale 45 milhões e se mantiver esta regularidade facilmente chegará aos 60 milhões".



O médio chegou às camadas jovens do Benfica em 2009 vindo do Sport Clube Frielas. Um dos responsáveis pela ida do médio para o Benfica foi o pai de André Almeida que, na altura, apurou o CM, era treinador das camadas jovens do emblema de Frielas.



PORMENORES

250 euros e 25 bolas

Há 10 anos, Benfica e Sporting disputaram a contratação do médio do Frielas. Os encarnados levaram a melhor ao apresentar uma proposta de 250 euros e 25 bolas de futebol.



Vontade de ficar

Gedson Fernandes, na altura com 10 anos, não queria sair do clube do concelho de Loures. Os pais do jovem também não viam com bons olhos uma possível saída para um dos grandes. Paulo Sérgio, presidente do clube de Frielas foi o grande ‘desbloqueador’ do negócio.



Varela e Almeida

Bruno Varela, atual guarda-redes do Benfica, jogou no rival Ponte Frielas e o pai de André Almeida é treinador da equipa principal do Frielas.



Castillo ainda pode recuperar para o Bessa

Castillo ainda pode recuperar a tempo de ser convocado para o duelo de sábado no Bessa com o Boavista. O chileno saiu no primeiro tempo do duelo com o Fenerbahçe com dores no gémeos da perna direita.



O avançado será de novo avaliado para aferir da gravidade, ou não, da lesão.



"Rúben Dias agrada-me"

"Mal posso esperar para ver a chegada de um defesa-central. O Rúben Dias agrada-me, é agressivo, lê o jogo bem e tem qualidade na reação", revelou Bruno Genésio, treinador do Lyon.



O clube francês já terá apresentado uma proposta ao Benfica mas o play-off da Champions e os inesperados problemas de saúde do presidente Luís Filipe Vieira devem adiar o negócio para depois da 2ª mão do play-off da liga milionária e antes do fecho oficial do mercado de transferências.



O Benfica já fez saber que o negócio pode realizar-se, mas por valores próximos da cláusula de rescisão: 40 milhões de euros.



O emblema francês apresentou uma proposta inicial de 30 milhões, valor considerado insuficiente pelos responsáveis encarnados. Jean Michel Aulas, presidente do Lyon, já confirmou ter chegado a acordo com um defesa-central, mas não revelou se é o não o internacional português de 21 anos.