Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gedson mantém Benfica na rota milionária

Vitória apostou em Castillo, que fez a assistência para o golo, mas saiu lesionado pouco depois.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Benfica empatou com o Fenerbahçe e cumpriu o objetivo de passar ao play-off da Liga dos Campeões, no qual vai defrontar os gregos do PAOK, mantendo acesa a esperança dos seus adeptos de chegar à fase de grupos da Champions que vale cerca de 41 milhões de euros.



Rui Vitória fez apenas uma alteração em relação à equipa que tinha ganho na Luz (1-0). Trocou o avançado Ferreyra por Castillo e os resultados deram frutos. Mas já lá iremos.



As águias entraram bem e tentaram surpreender os turcos nos minutos iniciais, com boas arrancadas de Pizzi e Cervi, que chegou a pedir, sem razão, penálti após uma queda.



Os turcos não mostraram soluções para contrariar o Benfica. O espaço entre as linhas não permitia uma pressão constante e as águias souberam explorar esses espaços para saírem a jogar. Um cabeceamento de Ayew, rente ao poste, causou alguns calafrios aos encarnados, até porque Neustadter falhou a emenda.



Foi então altura do menino Gedson arregaçar as mangas e mostrar o seu talento. Velocidade e técnica pura. E o golo foi um prémio para a sua abnegação. Salvio cruzou para Castillo que, com um toque de primeira, deu para o jovem Gedson. Entre os centrais turcos e perante a saída de Demirel, atirou para o fundo da baliza.



Um golo que abalou por completo qualquer estratégia dos turcos. Tinham agora de marcar três golos para roubarem o lugar no play-off ao Benfica. E bem tentaram. Elmas, um jovem de 18 anos, obrigou Odisseas a uma defesa vistosa.



Surgiu então a primeira contrariedade para o Benfica. Castillo saiu lesionado, cedendo o seu lugar a Ferreyra. E até foi o argentino que desperdiçou uma boa situação para matar o jogo. Recebeu a bola de Salvio, passou por Demirel, mas rematou às malhas laterais.



Os turcos acabariam por empatar a partida por Potuk, ainda antes do intervalo. Faltaram centímetros a Grimaldo para chegar mais alto e evitar o cabeceamento.



Na etapa complementar, os turcos arriscaram mais, mas a experiência e maturidade do Benfica revelaram-se decisivas para segurar a vantagem das duas mãos. Ferreyra ainda rematou em jeito para uma defesa de Demirel (62’) e os turcos responderam por Alici que voltou a permitir a defesa a Odisseas. As águias aguentavam e André Almeida até podia ter marcado nos descontos.



Segue-se agora o PAOK, da Grécia.



"Foi uma exibição categórica"

"Houve uma grande capacidade de superação dos jogadores. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas fomos uma equipa muito personalizada. Foi uma exibição categórica e consistente", disse Rui Vitória, depois do empate frente aos turcos do Fenerbahçe.



O treinador do Benfica falou ainda sobre Fejsa e fez uma antevisão ao jogo frente ao PAOK. "O Fejsa [em dia de aniversário] fez uma exibição fantástica, teve problemas de gastroenterite e esteve para não jogar. Temos de recuperar bem e rápido, para jogar já sábado e depois pensar no PAOK", terminou.



ANÁLISE

Gedson e Elmas

O benfiquista Gedson (19 anos) e o macedónio Elmas (18 anos) revelaram grande maturidade e um talento acima da média. Elmas rumou contra a maré criada do pelo golo de Gedson, que complicou definitivamente as contas dos turcos.



Demirel

O guarda-redes turco, de 36 anos, já tinha comprometido em Lisboa e voltou a fazê-lo em Istambul. Demasiado lento a sair no lance do golo de Gedson que, no meio dos centrais, consegue desviar a bola do veterano guardião. Comprometeu.



Arbitragem segura

O árbitro esloveno mostrou uma arbitragem segura, deixando jogar. Avaliou mal um ou outro lance, mas sem influência no resultado. Bem ao mandar jogar quando Cervi ficou a pedir uma grande penalidade. O defesa turco tocou na bola primeiro.