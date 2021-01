Insólito: O V. Guimarães-Farense voltou a ser adiado devido ao gelo acumulado no relvado do Estádio D. Afonso Henriques. Agora, e após dois adiamentos, a partida foi remarcada para dia 17 de fevereiro, às 21h45.









Neste domingo, quando se esperava que os responsáveis vitorianos já tivessem solucionado o problema, os jogadores das duas equipas até cumpriram o período de aquecimento sem grandes sobressaltos, ainda que do lado do Vitória houvesse alguns condicionalismos - Ricardo Quaresma, por exemplo, escorregou neste período. De nada serviram os aparelhos de aquecimento do relvado que foram utilizados antes da hora marcada para a partida.

O cenário de novo adiamento começou a adensar-se depois de Fábio Veríssimo ter testado a zona do relvado em piores condições (junto à área Sul) e ter também escorregado. De imediato, o árbitro alertou os delegados da Liga e quando chegou a hora do início do jogo (18h00) já não havia ninguém no relvado. Trinta minutos depois, Fábio Veríssimo regressou e, após uma nova verificação, onde continuava a ser visível o risco de queda, voltou à zona dos balneários. Na terceira incursão ao relvado já apareceu na companhia dos capitães, André André (V. Guimarães) e Ryan Gauld (Farense), a quem supostamente foi endossada a responsabilidade de uma decisão final, que surgiu quase uma hora depois do horário oficial da partida e que confirmou os receios de todos os intervenientes.





Oficialmente, os clubes e a Liga não se pronunciaram sobre este caso insólito, que marca a 14ª jornada do campeonato.