Gelson Dala devolvido ao Sporting pelo Antalyaspor

O futebolista Gelson Dala foi esta terça-feira devolvido ao Sporting, com o clube turco Antalyaspor, ao qual estava cedido com opção de compra, a abdicar do avançado antes do final da temporada.

"Gelson Dala, transferido para o nosso clube no início da época, regressa esta terça-feira ao seu clube. Desejamos-lhe sucesso na carreira", escreveu o Antalyaspor, 16.º classificado no campeonato turco, na sua página na rede social Facebook.

O avançado, de 23 anos, cumpriu apenas nove jogos pela equipa turca, quatro deles como titular, e marcou um golo, na quinta eliminatória da Taça da Turquia.

O jogador, internacional angolano, iniciou a sua formação no 1.º de Agosto e chegou ao Sporting em 2016/17, época em que fez um jogo pela equipa principal e esteve na equipa B.

Na época seguinte, voltou a jogar pela formação secundária dos 'leões', antes de ser emprestado ao Rio Ave, no qual se manteve época e meia, a última com 26 jogos disputados e sete golos marcados.