Gelson é o segundo processo resolvido por Varandas

O diferendo entre o Sporting e o Atlético Madrid por Gelson,, é o segundo acordo alcançado pela direção de Ferderico Varandas. Conforme Record noticiou oportunamente, o acordo foi alcançado no mês passado com o clube colchonero a pagar uma verba a rondar os 20 milhões de euros e, no negócio, ainda foi incluído o passe de Vietto que vai assinar um contrato válido por cinco temporadas. Recorde-se que no processo judicial os dirigentes do Sporting pediam uma indemnização de 105,1 milhões de euros.Já em outubro, a SAD leonina também fechou o processo de Rui Patrício que após ter rescindido alegando justa causa, assinou pelo Wolverhampton. Os ingleses acordaram pagar 18 milhões pelo guarda-redes, mas nos cofres do Sporting vão entrar 14 milhões, pois a restante verba será canalizada para pagar uma dívida antiga à Gestifute.Ainda por resolver nos tribunais permanecem os processos referentes a Rafael Leão, Podence e Rúben Ribeiro que também rescindiram contrato no no passado. Os casos vão ser julgados no Tribunal Arbitral do Desporto e, no total, a SAD pede 167,9 milhões de euros pois o passe de Rafael Leão foi avaliado em 45,3 milhões, o de Podence em 60,4 milhões e o de Rúben Ribeiro em 62,2 milhões. Convém assinalar que nestes três diferendos será complicado chegar a um acordo extra-judicial dada a posição extremada das partes.