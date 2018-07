Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelson elogia Diego Simeone

Ex-Sporting revela que sempre sonhou jogar no emblema colchonero.

Por Filipe António Ferreira | 09:34

Simeone foi muito importante para eu ter vindo para cá, porque foi por ele que tomei a minha decisão e sei que vou gostar muito de trabalhar com o Simeone", disse Gelson Martins nas primeiras declarações como jogador do Atlético Madrid.



O ex-Sporting revelou que "há muito tempo queria vestir a camisola do Atlético", mostrando-se "muito feliz" por abraçar "um projeto muito interessante".



"O Atlético é uma equipa de que gosto há muito tempo, sempre gostei. É das três melhores equipas de Espanha, por isso estou muito feliz por estar aqui", afirmou.



Assumindo-se como "um jogador calmo" até entrar em campo e um futebolista "simples, humilde, trabalhador", Gelson elogiou a nova equipa. "É uma equipa muito forte, com muitos bons jogadores e acho que é uma equipa que dá perfeitamente para o meu estilo de jogo", afirmou.



Gelson Martins, que rescindiu unilateralmente com o Sporting alegando justa causa, assinou na quarta-feira um contrato válido por cinco épocas com o Atlético Madrid. O Sporting entretanto fez uma participação à FIFA face ao "inaceitável comportamento" do Atlético Madrid na contratação de Gelson Martins. Na queixa, os leões solicitam uma indemnização ao internacional português e ao clube espanhol.