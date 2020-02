Gelson Martins suspenso preventivamente por empurrar árbitro

O internacional português Gelson Martins, do Mónaco, foi esta quinta-feira suspenso preventivamente pela Comissão Disciplinar (CD) da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP), na sequência do empurrão ao árbitro da partida entre os monegascos e o Nimes, no sábado.

"Tendo em conta os factos ocorridos, o Comité Disciplinar decidiu abrir um inquérito e suspender preventivamente Gelson Martins (AS Mónaco) durante o decorrer da investigação", pode ler-se no mapa de castigos divulgado no site da LFP.

No sábado, Gelson Martins viu o vermelho direto na derrota por 3-1 da sua equipa em Nimes, para a 22.ª jornada da Liga francesa, após ter empurrado por duas vezes o árbitro Mikael Lesage, em reação à expulsão do seu colega de equipa Bakayoko.

No dia seguinte, o extremo luso assumiu, através das redes sociais, ter tido uma "atitude irrefletida" e pediu desculpa ao árbitro, aos colegas de equipa e aos adeptos do Mónaco.

Gelson está a cumprir a segunda temporada ao serviço do Mónaco, pelo qual marcou quatro golos em 23 jogos esta época.