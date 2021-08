Genk anuncia empréstimo com opção de compra de Kouassi Eboué para o Arouca

O costa-marfinense Kouassi Eboué é o novo reforço do Arouca, anunciou esta terça-feira o clube belga Genk, num empréstimo com opção de compra do emblema recém-promovido à I Liga portuguesa de futebol.

O médio defensivo de 23 anos representou os russos do Krasnodar e o Celtic -- onde venceu três Ligas escocesas, duas Taças da Escócia e duas Taças da Liga --, antes de chegar à Bélgica em 2019/20 por empréstimo do Celtic, convencendo os dirigentes a avançar para a sua contratação em definitivo.

Ao serviço do Genk, disputou 18 jogos na temporada passada e conquistou a Taça da Bélgica, tendo sido convocado para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, atuando em três partidas pela seleção da Costa do Marfim.

Kouassi Eboué torna-se assim no oitavo reforço para a formação de Armando Evangelista após as chegadas de Eugeni, Leandro Silva, Or Dasa, Antony, Tiago Araújo, Odday Dabbagh e Tiago Esgaio.

Depois de conquistar a primeira vitória no campeonato na receção ao Famalicão (2-1), o Arouca deslocou-se ao Estádio do Dragão onde foi derrotado por 3-0 pelo FC Porto e ocupa agora o 15.º lugar da I Liga.