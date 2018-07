Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Geraint Thomas confirma vitória na Volta a França

Britânico de 32 anos venceu o Tour pela primeira vez.

Por Lusa | 18:52

O britânico Geraint Thomas (Sky) confirmou este domingo a conquista da Volta a França em bicicleta, após a 21.ª e última etapa, entre Houilles e os Campos Elísios, em Paris, onde o norueguês Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) venceu a tirada.



O galês de 32 anos venceu o Tour pela primeira vez, ao concluir a prova com 1.51 minutos de vantagem sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), segundo classificado, e 2.24 sobre o britânico e seu companheiro de equipa Chris Froome, a quem sucede no historial.



Froome, vencedor das três últimas edições da corrida, procurava o quinto triunfo na 'Grande Boucle' e o quarto consecutivo em grandes voltas, depois das vitórias no Tour e da Vuelta, em 2017, e no Giro, já este ano.



Na última etapa, Kristoff somou o seu terceiro triunfo em etapas da corrida gaulesa, impondo-se ao 'sprint' ao alemão John Degenkolb (Trek-Segafredo) e ao francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), segundo e terceiro classificados na etapa, respetivamente.