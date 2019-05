Geraldes avança com processo por difamação e calúnia contra Jorge Ribeiro

André Geraldes, CEO da SAD do Farense, duramente visado por Jorge Ribeiro, jogador do Farense que está a contas com um processo disciplinar já reagiu às declarações produzidas pelo jogador esta quarta-feira e fala "num conjunto de mentiras compulsivas, quando há sete testemunhas que presenciaram o que se passou e podem, obviamente, confirmar tudo", avança o jornal Record.