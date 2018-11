Geraldes nega ter sido autor de mensagens que originaram a investigação do processo Cashball

"O Ministério Público terá que provar que esta mensagem saiu do meu equipamento", disse.

Confrontado na CMTV com uma suposta mensagem sua que estará no processo 'Cashball', onde alegadamente expressa a sua insatisfação com a atuação de um árbitro, André Geraldes assegurou que a mesma não foi da sua autoria e que nem sequer a tinha visto até então.





"O Ministério Público terá que provar que esta mensagem saiu do meu equipamento", atirou. "Não conheço esta mensagem", acrescentou ainda, além de referir que Bruno de Carvalho "nunca" lhe pediu para subornar ninguém.



"Podemos estar aqui a noite toda mas eu não vou sair disto. O processo está em segredo de justiça, não vou beliscar a justiça. Se calhar, vamos descobrir outra verdade no final de tudo isto", disse também.



Quando questionado se era corrupto André Geraldes sublinha: "Evidentemente que não. Não sou corrupto".



"Estou de consciência tranquila e as pessoas que me conhecem sabem o valor que posso acrescentar aos clubes. Aguardo com serenidade o desenvolvimento da investigação.

"Há-de ser feita justiça", acrescentou, recordando que não podia dar mais detalhes sobre a investigação que ainda se encontra em segredo de justiça.