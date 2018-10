Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gibraltar vence primeiro jogo oficial da história na Arménia

Vitória contra a Arménia por 1-0, em jogo do Grupo 4 da Liga das Nações D de futebol.

19:49

A seleção de Gibraltar venceu este sábado pela primeira vez um jogo oficial desde que ingressou na FIFA, em 2016, ao impor-se na Arménia por 1-0, em jogo do Grupo 4 da Liga das Nações D de futebol.



Em Erevan, Joseph Chipolina marcou um golo histórico, o único da partida, aos 50 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e deu o primeiro triunfo oficial a Gibraltar, que já tinha no passado batido Letónia e Malta, mas em duelos particulares.



O jogo ficou também marcado por um engano antes do pontapé de saída, com o hino do Liechtenstein a ser tocado no estádio, em vez do de Gibraltar, o que levou à apresentação de uma queixa formal dos forasteiros e a um pedido de desculpas oficial da federação arménia.



Também na Liga D, a Geórgia ficou muito perto do apuramento no Grupo 1, após bater em casa Andorra, por 3-0, beneficiando também do empate 1-1 entre Letónia e Cazaquistão, em Riga.



Na Liga B, no Grupo 1, a República Checa alcançou a primeira vitória na prova, ao bater a Eslováquia, em Bratislava, por 2-1, e entrou na luta pela qualificação para a fase final.



Em Oslo, a Noruega venceu a Eslovénia, por 1-0, e igualou a Bulgária no topo do Grupo 3 da Liga C.