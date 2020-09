Um golo de Samuel Lino (50’) rendeu este domingo o triunfo do Gil Vicente sobre o Portimonense, naquele que foi o primeiro jogo dos gilistas na Liga, depois da partida com o Sporting ter sido adiada, devido a vários casos de Covid-19 nos dois plantéis.





O gilistas entraram melhor na partida e dominaram grande parte do jogo. Com um futebol fluído, apesar de tratar-se do primeiro jogo oficial, a formação de Barcelos conseguiu um triunfo justo. No entanto, os algarvios desperdiçaram uma grande penalidade (36’) a castigar uma falta de Claude Gonçalves sobre Fabrício. Lucas Possignolo permitiu a defesa de Denis.