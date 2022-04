Gil Vicente tenta manter distância para o Sporting de Braga

O Gil Vicente procura este sábado manter-se a três pontos do Sporting de Braga, quarto classificado da I Liga portuguesa de futebol, e também somar o 13.º jogo sem perder na prova, na deslocação ao 'aflito' Arouca, na 28.ª jornada.

Um triunfo no terreno do 15.º classificado da prova mantém a formação de Barcelos, a equipa sensação desta edição do campeonato, a três pontos do quarto posto, ocupado pelo Braga, que na sexta-feira, no arranque da ronda, venceu no Minho o Benfica, por 3-2.

Além de reforçar a sua candidatura às provas europeias, o Gil Vicente desloca-se a Arouca com um registo de 12 jogos sem perder na I Liga, perfazendo uma série de cinco empates e sete vitórias.

O encontro está agendado para as 18h00.

Por seu lado, o emblema arouquense, que não vence há quatro jornadas, tenta distanciar-se dos lugares de descida e de 'play-off', estando apenas a um ponto da zona 'proibida'.

À mesma hora, o Estoril Praia, sétimo com 34, recebe o Vizela, 14.º, com 26, que não vence há sete jogos.

Antes, o lanterna-vermelha Belenenses SAD, que soma 18 pontos, recebe o 'tranquilo' Portimonense, 11.º com 29, num embate entre duas equipas com séries negativas.

Os lisboetas empataram os últimos três jogos, depois de duas derrotas, enquanto os algarvios não vencem para o campeonato desde 12 de dezembro de 2021, quando foram vencer ao terreno do Moreirense (1-0). Desde então: sete derrotas e seis empates.

O último jogo do dia vai opor o Famalicão, 12.º com 28, ao Boavista, 13.º com menos um ponto do que os famalicenses, noutro duelo entre equipas sem vitórias nas últimas três jornadas.

No domingo, é a vez do Sporting, segundo classificado, entrar em campo perante o Paços de Ferreira, em Alvalade, enquanto o FC Porto, líder da prova, recebe na segunda-feira o Santa Clara, no encontro que fecha a ronda.

Programa da 28.ª jornada:

- Sexta-feira, 01 abr:

Sporting de Braga -- Benfica, 3-2

- Sábado, 02 abr:

Belenenses SAD -- Portimonense, 15h30.

Arouca -- Gil Vicente, 18h00.

Estoril Praia -- Vizela, 18h00.

Famalicão -- Boavista, 20h30.

- Domingo, 03 abr:

Marítimo -- Tondela, 15h30.

Moreirense -- Vitória de Guimarães, 18h00.

Sporting -- Paços de Ferreira, 20h30.

- Segunda-feira, 04 abr:

FC Porto -- Santa Clara, 20h15.