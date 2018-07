Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gilbert Facchinetti (1936-2018)

Neuchâtel Xamax é a obra da sua vida.

Por Hugo Real | 01:30

Antes de começar a sua aventura no futebol, onde jogou no Servette, foi aprendiz de talhante. É contratado pelo Génova, mas a morte do seu tio levou-o a entrar no negócio da família.



Voltaria ao futebol em 1979, para assumir a presidência do Neuchâtel Xamax (que liderou até 2003), formado após a fusão do FC Cantonal Neuchâtel, o seu antigo clube, com o FC Xamax. A glória chega em 1987 e 1988 com a conquista da título suíço.