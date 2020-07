Gilistas colocam a terceira a fundo

O Gil Vicente venceu (3-2) esta terça-feira o Tondela, num jogo em que acabou a sofrer depois de ter dominado durante 75 minutos. Com Rúben Ribeiro em grande plano (um golo e uma assistência), os gilistas confirmaram na 2ª parte um ascendente manifestado desde o primeiro minuto e chegaram ao terceiro triunfo consecutivo na Liga .





Confortável no 9º lugar da tabela, o Gil Vicente abrandou o ritmo na parte final do encontro e permitiu uma reação ao Tondela, que foi mais feliz nas substituições e acabou por cima do adversário, numa pressão efetuada mais com o coração do que com a cabeça. Os beirões seguem na luta pela fuga à despromoção.