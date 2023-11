Ginasta alemã morre de forma repentina aos 16 anos

Mia Sophie Lietke, uma jovem ginasta de 16 anos, morreu de forma "repentina e inesperada" na passada quinta-feira. A informação foi avançada pela Federação Alemã de Ginástica, que expressou "as mais sentidas condolências"."Não só a ginástica rítmica, mas toda a família da ginástica na Alemanha está de luto pela perda de Mia Sophie Lietke", escreveu a federação.A jovem deu o salto para a equipa principal alemã de ginástica rítmica em junho deste ano. Anteriormente, tinha treinado durante seis anos no centro nacional em Berlim, onde a sua família vive.O clube de Mia Sophie Lietke era o Berlin TSC, pelo qual competiu com sucesso com a equipa na liga nacional. Em 2022, sagrou-se campeã alemã de juniores e vice-campeã geral.