Ginastas alemãs usam fato completo nos Jogos Olímpicos em defesa da liberdade de escolha

As ginastas alemãs a competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio optaram por utilizar fatos completos durante as provas de qualificação, este domingo. O objetivo é promover a liberdade de escolha e encorajar as atletas a vestirem aquilo com que se sentirem confortáveis.

A equipa, composta por Sarah Voss, Pauline Pauline Schaefer-Betz, Elisabeth Seitz e Kim Bui, competiu com "unitards" vermelhos e brancos, ou seja, com um maiô de ginástica e leggins até aos tornozelos.





As alemãs tinham utilizado fato completo durante as sessões de treino, na quinta-feira, e já tinham afirmado que deveriam voltar a utilizar a mesma indumentária na competição.

"Queremos que todos se sintam confortáveis e mostrar a todos que podem usar o que quiserem e ficar com uma aparência incrível, sentirem-se incríveis, seja com um fato completo ou curto", disse a ginasta Sarah Voss.

As atletas alemãs já tinham usado fato completo nos Campeonatos Europeus, em abril, num movimento contra a sexualização da modalidade. A iniciativa foi amplamente elogiada.

Sarah Voss afirmou que a equipa está interessada em que esta tendência se torne popular e que fica feliz por estar a ser vista como um modelo a seguir.

A ginástica é uma modalidade que tem estado envolvida em várias polémicas nos últimos anos, com vários casos de abuso físico e sexual, o que motivou a criação de novos protocolos destinados a proteger as atletas, que, geralmente, se iniciam na modalidade muito jovens.

Para as mulheres, o uniforme de competição costuma consistir num maiô de manga curta ou comprida. Os fatos completos são autorizados em competições internacionais, mas, por norma, apenas são utilizados por motivos religiosos.