Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém 21 adeptos que atacaram Academia do Sporting

Grupo invadiu instalações de cara tapada e agrediu jogadores e pessoal técnico.

15.05.18

A GNR deteve esta terça-feira 21 adeptos do Sporting suspeitos de ter participado no ataque a jogadores e treinadores da equipa na Academia de Alcochete,



Esta força policial identificou ainda dezenas de elementos do grupo de 40 a 50 pessoas que invadiu o centro de treinos do clube e agrediu vários jogadores e técnicos do Sporting.



Os adeptos entraram no centro de treino dos leões de cara tapada e começaram por ameaçar os jornalistas que estavam à porta. Depois avançaram para dentro das instalações e agrediram vários jogadores, com Bas Dost a ser o mais maltratado. O Holandês ficou ferido na cabeça e teve de ser suturado