Godinho Lopes esquece "mágoa" e pede apoio para atual direção do Sporting

O antigo presidente disse não pensar em voltar aos 'verde e brancos' como dirigente.

Por Lusa | 21:41

O antigo presidente do Sporting Luiz Godinho Lopes afirmou esta terça-feira que a "mágoa" pela saída dos 'leões' já ficou "para trás" e apelou à união dos sócios e adeptos em torno do novo líder do clube, Frederico Varandas.

"À medida que vamos falando, as mágoas vão ficando para trás. Na minha vida, olho sempre para o lado do copo meio cheio. Adorei ter estado no Sporting e olho sempre para o lado positivo da vida", afirmou Godinho Lopes, à margem da apresentação da sua biografia, publicada no livro "Olhos nos olhos: O outro lado da vida".

O antigo presidente, que dirigiu os destinos do clube de Alvalade entre 2011 e 2013, disse não pensar em voltar aos 'verde e brancos' como dirigente, considerando que "há um momento para tudo", e pediu apoio em torno do atual líder do emblema 'leonino'.