‘Golão’ de Kuca dá vitória ao Boavista

Jogo equilibrado na despedida.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:04

O Boavista venceu, este sábado, o Belenenses por 1-0 num jogo decidido com um golo de belo efeito de Kuca. Com as contas da manutenção resolvidas, as equipas lutaram pelo prestígio.



A equipa axadrezada entrou mais acutilante e encostou a equipa de Silas ao último reduto. Fábio Espinho ameaçou, aos 15’, para defesa de Muriel. Kuca, num momento de inspiração, aos 19’, inaugurou o marcador.



O Belenenses ensaiou uma reação e Fredy, aos 25’, deixou Vagner em sentido. Quando a equipa da Cruz de Cristo equilibrou a partida, a expulsão de Pereirinha comprometeu a reação lisboeta.



Na segunda parte, a equipa de Jorge Simão geriu a reação do Belenenses. Kuca estava em noite endiabrada e falhou, aos 62’, o segundo golo por muito pouco. Vitória justa do Boavista valorizada pela atitude do Belenenses que, em inferioridade numérica, nunca baixou os braços.