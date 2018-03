Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Goleada do Sp. Braga de olho no terceiro lugar

Minhotos já venciam o Estoril por 3-0 ao intervalo.

Por Abel Sousa | 09:41

O Sp. Braga deu este sábado um sinal de que ainda pretende lutar pelo 3º lugar - ficou a quatro pontos do Sporting - ao golear no Estoril por 6-0. Em contrapartida, com esta derrota, a equipa canarinha voltou a cair para os lugares de despromoção no campeonato.



Os arsenalistas entraram fortes e marcaram logo aos 7’ por Wilson Eduardo. O Estoril reagiu bem à desvantagem, marcou por Kléber num lance anulado por Luís Godinho após análise através do VAR - no início da jogada, Victor Andrade estava em posição irregular - e ameaçou o empate num remate de Lucas Evangelista. Só que antes do intervalo levou uma machadada fatal, com o Sp. Braga a marcar dois golos de rajada por Paulinho (bem validado pelo VAR após anulação pelo assistente) e por Ricardo Horta.



No 2º tempo mais do mesmo. O Estoril a dominar territorialmente, mas sem criar grande perigo, e os minhotos a consumarem a goleada com golos de Paulinho, Fábio Martins e Ricardo Horta. Resultado pesado para o Estoril mas que premiou o fortíssimo ataque minhoto.



"No final faremos as contas"

Abel Ferreira não podia estar mais satisfeito com o resultado e com os seus jogadores: "O foco é continuar com esta dinâmica e desenvolver individualmente estes jogadores. Vamos continuar a jogar para ganhar e para sermos melhores a cada jogo." O treinador dos minhotos não quer ouvir, pelo menos, para já no 3º lugar. "No final faremos as contas", salientou. Já Ivo Vieira disse que o Sp. Braga soube aproveitar os erros do Estoril: "Temos de trabalhar para inverter a situação."