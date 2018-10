Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Goleada do Sp. Braga rumo à final four da Taça da Liga

Dyego e Paulinho seguram primeiro lugar.

Por Abel Sousa | 08:48

O Sp. Braga cilindrou esta terça-feira o Nacional (5-0) na segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga e ficou mais próximo do apuramento para a final four da competição, que será disputada precisamente no seu estádio no início de 2019.



Uma goleada que começou a ser construída aos 5 minutos por Dyego Sousa e que teve mais três capítulos até ao intervalo, com golos de Sequeira (grande remate de fora da área), o bis de Dyego Sousa e o primeiro da época de Paulinho.



Pelo meio, o guarda-redes Daniel Guimarães evitou que o descalabro atingisse contornos ainda mais escandalosos para a sua equipa. O intervalo não serviu, contudo, para fazer parar o pesadelo insular.



Logo após o reatamento, o Sp. Braga chegaria à mão cheia de golos, com Paulinho também a bisar. Mas para bem dos nacionalistas, os minhotos tiraram um pouco o pé do acelerador no segundo tempo, ainda que continuassem a criar ocasiões para ampliar o resultado.



Dyego Sousa, por exemplo, esteve perto de fazer um hat trick mas rematou ao poste pouco antes de ser substituído por Murilo, que perto do final também quase marcava à sua anterior equipa num jogo com pouca história para contar.