Goleada em Famalicão sara feridas no Benfica

Qualidade e eficácia. Estas são as duas palavras que podem definir a exibição do Benfica esta sexta-feira com o Famalicão no arranque da Liga. Uma vitória gorda que ajuda a sarar as feridas da eliminação na Champions com o PAOK.









Mudaram quatro jogadores no onze, mas a grande diferença da equipa de Jorge Jesus face ao jogo na Grécia foi a capacidade de materializar as oportunidades em golos. Waldschmidt e Darwin formaram a dupla de ataque e foram deles os primeiros sinais de perigo no Minho. O uruguaio, contratação mais cara da história do Benfica, teve na cabeça a chance para marcar, mas atirou fraco. Depois, foi o alemão que quase faturava, numa boa jogada individual.

A dupla acabaria por traduzir em números o ascendente que as águias já tinham em relação a um adversário que perdeu as suas principais estrelas. Aos 19’ Darwin isola Waldschmidt, que num toque de classe, bate o ex-águia Zlobin. Praticamente a seguir e com a nota artística a subir, Everton, num remate colocado, faz o 2-0. Estava quebrada a pouca resistência famalicense.





Havia ainda mais um momento para festejar antes do intervalo: um golaço de livre direto de Grimaldo. Conclusão dos primeiros 45 minutos: quatro chances claras, três golos.





Mas Jesus e os jogadores queriam mais. Mais golos para esquecerem a noite negra em Salónica. Rafa fez o quarto, após jogada e assistência de Everton, e depois a dupla Darwin-Waldschmidt fabricou mais um golo, ainda antes dos últimos 20 minutos de jogo. Depois algumas desconcentrações permitiram ao Famalicão reduzir e atirar uma bola ao poste.





Entrada mortífera da águia, que mostra as credenciais ao título.



"Importante vencer e convencer"

"O importante era vencer e convencer. Fomos mais eficazes do que no último jogo", disse Jesus, comparando este jogo com a derrota frente ao PAOK para a Champions. Mas nem mesmo a goleada satisfez o técnico: "Não gostei de sofrer o golo". Sobre a nova dupla de avançados, Darwin e Waldschmidt, Jesus revelou: "Têm características diferentes [de Vinícius e Seferovic], pois sabem puxar o jogo e ganhar o espaço com alguma dinâmica. O Gabriel também foi mais intenso do que o Weigl". Jesus ainda admitiu colocar Diogo Gonçalves a defesa-direito.