Goleada lança Portugal no apuramento para o Euro 2020

Portugal deu este sábado um passo importante com vista ao apuramento direto para o Europeu de 2020, com um triunfo, por 4-2, sobre a Sérvia em Belgrado.

Fernando Santos manteve o onze que se sagrou vencedor da Liga das Nações. Não foi em pressões e deixou João Félix no banco, acabando por beneficiar dessa decisão, mas já lá vamos.

Cedo se percebeu que os sérvios iam dificultar a tarefa aos portugueses. Com a linha média a encostar na linha defensiva chegaram a dar o meio-campo à equipa portuguesa, limitando-se a explorar o contra-ataque pelos flancos.

A arbitragem permitiu algumas entradas duras e isso beneficiou os sérvios nas suas tarefas defensivas. Portugal também não entrou com tudo. Ficou na expectativa. É uma equipa que está confortável com a bola nos pés, mas continua com carências evidentes na finalização, apesar dos resultado final até ser expressivo.

Portugal até teve o domínio territorial e mais posse de bola. Podia ter chegado à vantagem por Ronaldo (29’), após uma triangulação entre Bernardo Silva e Gonçalo Guedes.

Mas o golo acabou por surgir pelo inesperado William Carvalho. Um jogador talentoso, esforçado, mas com muito poucos golos na carreira. Este sábado fez o seu terceiro em 58 internacionalizações. Aproveitou um ressalto e revelou grande oportunismo ao rematar para o fundo das redes.

Na etapa complementar, apareceu Cristiano Ronaldo, com dois remates rentes ao poste da baliza Dmitrovic.

E a tal aposta de Fernando Santos em Gonçalo Guedes em vez de João Félix foi justificada aos 58 minutos, altura em que o jogador do Valência tirou um defesa do caminho e rematou para o 2-0.

A vantagem que deveria ter trazido tranquilidade, trouxe o sono aos portugueses. Deixaram os sérvios crescerem e reduzirem a desvantagem no golo de Milenkovic (68’). Patrício ainda teve de se aplicar para negar o empate.

Mas quem tem CR7 tem golo. O veterano português fez o 3-1 com um toque subtil por cima do guarda-redes, embora fiquem dúvidas quanto à sua posição. Este sábado subiu o seu recorde de golos para 89.

Mitrovic voltou a reduzir (85’), após um passe errado de Bruno Fernandes, mas Bernardo Silva estabeleceu o resultado final com classe. Triunfo justo.



"A Sérvia surpreendeu-me"

"Esperava uma Sérvia mais ofensiva, a fazer uma pressão mais alta e a procurar ganhar desde o início, mas surpreendeu-me. Jogou com as linhas mais recuadas e a tentar o contra-ataque. Isso complicou-nos em termos de criar situações, mas fomos dominando", disse ontem Fernando Santos, após a vitória (4-2) frente à Sérvia.



ANÁLISE

Invulgar William Carvalho

Foi o autor do primeiro golo num ressalto, não foi um golo bonito mas lançou Portugal para o triunfo. Em 58 internacionalizações fez três golos.



Adormecer com vantagem

Portugal voltou adormecer quando conseguiu uma vantagem de dois golos. Sofreu um golo e passou por sobressaltos, mas aguentou a vitória.



Golo de CR7 gera dúvidas

A arbitragem muito permissiva com entradas duras dos sérvios, mas ficaram dúvidas na posição de Cristiano Ronaldo no golo (3-1).